Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов проанализировал, в чем сборная России уступает норвежцам.

– В межсезонье мы готовим практически только дистанции, над спринтом почти не работаем. У нас нет специальных спринтерских тренировок. В начале сезона с Юрием Викторовичем Бородавко обсуждаем: «Да, нужно уделить внимание спринту!», а когда начинается зима: «Так мы всего две-три спринтерские тренировки сделали!» Мы не готовимся отдельно к спринту, а короткие ускорения обычно совершаем после часа чистой интервальной работы, на усталости, а там спринт уже такой…

– Выходит, все ваши спринтерские успехи – это чистый талант, природные данные?

Энгадин Большунов спас сезон для FIS. Лыжные боссы облажались 4 ЧАСА НАЗАД

– Да какие там спринтерские успехи, побед-то нет. Одна только была, в Руке в 2018-м, и то такая… Но сейчас, перед ЧМ-2021 в Оберстдорфе, я много смотрел и искал, что нужно сделать, чтобы добавить на финише, и на ЧМ это стало получаться, и дальше я продолжу это делать, и, надеюсь, это принесет результат.

– Речь о технике лыжного хода?

– Ну да, о технике. Вот еще бы мне тредбан приобрести для отработки этой техники. Норвежцы раз в неделю на нем тренируются, потому что для постановки идеальной техники надо видеть себя постоянно. Когда мне тренер кричит, что нужно сделать какое-то движение, то я, конечно, пытаюсь его сделать, но не всегда понимаю, что он от меня хочет.

Александр Большунов Фото: Imago

Бородавко говорит одно, я тоже понимаю, какое должно быть движение, но когда ты себя постоянно не видишь, то это очень сложно выполнить правильно. Тебе кажется, что делаешь правильно, но на самом деле этого недостаточно, чтобы было идеально. А сейчас нужна идеальная техника. Почему мы с отцом сделали специальное зеркало? Когда я работаю перед ним, то наглядно вижу, как правильно переносить центр тяжести, какие движения правильные.

А у норвежцев в каждом лыжном центре есть тредбан, перед ним зеркало, слева-справа стоят камеры, изображение с которых выводится на мониторы перед тобой, и там все сразу видно, все ошибки, как поставить палку, колено, как переносить центр тяжести. В этом мы отстаем намного, а у норвежцев все четко, поэтому они идеально ходят коньком и классикой, много выигрывают именно на технике.

– Когда вы начали зарабатывать деньги, которые раньше не видели, было непонимание, куда их тратить?

– Ну есть они и есть – я вообще не заморачиваюсь на эту тему. Я нацелен на результат, а то, что платят призовые, – да, хорошо. Вот сейчас буду думать, как провернуть покупку тредбана, он стоит 120 тысяч евро, как раз все то, что я заработал за сезон после уплаты налогов.

– То есть вы готовы свои личные 120 тысяч евро отдать за тредбан?

– Придется, конечно, нужно же как-то дальше прогрессировать, – рассказал 24-летний Большунов в интервью «Матч ТВ»

На ЧМ-2021 Александр выиграл золото (скиатлон), два серебра (марафон, эстафета) и бронзу (командный спрнит).

По итогам сезона он второй раз подряд завоевал «Большой Хрустальный глобус».

Энгадин Большунов показал командную тактику. Тормозил ради Червоткина 21 ЧАС НАЗАД