Президент Беларуси Александр Лукашенко поучаствовал в лыжной гонке в рамках праздника «Минская лыжня 2021».
В официальном телеграм-канале политика «Пул Первого» появилось видео финиша 66-летнего Лукашенко, который получился курьезным. Один из лыжников упал три раза за полминуты и не смог составить конкуренцию главе государства.
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«Побеждать всегда тяжело, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача – делать людям хорошее», – сказал Лукашенко после финиша.
  • Гонка состоялась 13 марта.
  • На соревнованиях выступили команды администрации Лукашенко, аппарата Совмина, управления делами президента, Нацсобрания, облисполкомов и другие госструктуры.
  • Выборы президента Беларуси прошли 9 августа, оппозиция не признала их итоги. В стране до сих пор продолжаются протесты.
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