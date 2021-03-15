Президент Беларуси Александр Лукашенко поучаствовал в лыжной гонке в рамках праздника «Минская лыжня 2021».

В официальном телеграм-канале политика «Пул Первого» появилось видео финиша 66-летнего Лукашенко, который получился курьезным. Один из лыжников упал три раза за полминуты и не смог составить конкуренцию главе государства.

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«Побеждать всегда тяжело, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача – делать людям хорошее», – сказал Лукашенко после финиша.

Гонка состоялась 13 марта.

На соревнованиях выступили команды администрации Лукашенко, аппарата Совмина, управления делами президента, Нацсобрания, облисполкомов и другие госструктуры.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа, оппозиция не признала их итоги. В стране до сих пор продолжаются протесты.

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