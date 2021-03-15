Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил отметить победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира государственной наградой.
«Поздравляем Александра. Он добился результата, несмотря на то, что происходит – гонения, притеснения, обвинения. Несмотря на нападки на российский спорт, человек собрал волю в кулак вместе со всей командой и федерацией и добился успеха. Считаю, что надо отметить это на государственном уровне, предлагаю представить его к государственной награде», – цитирует Свищева ТАСС.
- Большунов выиграл «БХГ» второй год подряд – первым среди лыжников из России.
- На чемпионате мира Александр выиграл золото в скиатлоне, серебро в марафоне и эстафете, а также бронзу в командном спринте с Глебом Ретивых.
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