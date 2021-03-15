Опубликовано 15/03/2021 в 12:11 GMT | Обновлено 15/03/2021 в 12:12 GMT

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил отметить победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира государственной наградой.

«Поздравляем Александра. Он добился результата, несмотря на то, что происходит – гонения, притеснения, обвинения. Несмотря на нападки на российский спорт, человек собрал волю в кулак вместе со всей командой и федерацией и добился успеха. Считаю, что надо отметить это на государственном уровне, предлагаю представить его к государственной награде», – цитирует Свищева ТАСС

Большунов выиграл «БХГ» второй год подряд – первым среди лыжников из России.

На чемпионате мира Александр выиграл золото в скиатлоне, серебро в марафоне и эстафете, а также бронзу в командном спринте с Глебом Ретивых.

Лыжные гонки Большунов рассказал, почему Норвегия превосходит Россию 3 ЧАСА НАЗАД

Энгадин Большунов спас сезон для FIS. Лыжные боссы облажались 6 ЧАСОВ НАЗАД