Серебряный призер Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский рассказал, как Александру Большунову прибавить в спринте.

«Мне кажется, Александр – лыжник, который любит прогрессировать, он жадный до побед. У него есть потенциал, чтобы стать сильнее в том, что касается борьбы на коротких дистанциях. Может быть, ему стоит объединить усилия с группой Маркуса Крамера, где есть сильные спринтеры. Тот же Клебо тренируется в спринтерской группе», – посоветовал Панжинский в эфире «Матч ТВ ».

Большунов тренируется в группе Юрия Бородавко.

На ЧМ-2021 года в Оберстдорфе Большунов завоевал две медали в личных гонках: золото в скиатлоне и серебро в марафоне. В личном спринте он стал четвертым.

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