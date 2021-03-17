Лыжник сборной России Александр Большунов рассказал об эмоциях после скандального финиша 50-километрового марафона на чемпионате мира-2021.

«Все, уже успокоился. Самыми тяжелыми были три-четыре часа после гонки, дальше переживать смысла уже не было – надо было готовиться к следующим стартам. Нужно ставить новые цели и не вспоминать старое, а если и вспоминать, то только с точки зрения приобретенного опыта. Выиграл золото – это очень круто. А вот второго золота завоевать не получилось, и это очень плохо.

– Норвежцы уже придумали план, как лишить вас этих побед, – пообещали у себя дома повесить плакаты с вашим изображением для мотивации. Ждать ответа?

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– Посмотрим, может, сделаю.

– С Клебо?

– Может быть, – ответил Большунов в интервью агентству ТАСС

На финале Кубка мира в Энгадине тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум сказал, что Большунов станет большой мотивацией для скандинавских спортсменов, а его портрет должен висеть в туалете до Олимпиады для мотивации.

24-летний лидер сборной России два года подряд становился лучшим в Кубке мира и выигрывал «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона.

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