Российский лыжник Александр Большунов рассказал о подготовке к свадьбе с Анной Жеребятьевой. Он заявил, что церемония пройдет в норвежском стиле.

«Свадьба скоро, это как раз и будет разгрузка. Она состоится 24 апреля. Аня начала готовиться полгода назад, перед зимним сезоном. Я в это дело не лезу. В каком стиле пройдет свадьба? В норвежском. Я не знаю, у меня пока еще нет костюма. Пока информации от Клебо не было. Как правило, они еще боятся пандемии. Иверсен в качестве тамады? Он бы справился, но мы не будем его приглашать», – заявил 24-летний Большунов в эфире «Матч ТВ».

В сезоне-2020/21 Большунов выиграл 4 медали чемпионата мира (золото, 2 серебра и бронзу) и общий зачет Кубка мира.

Он пригласил на свадьбу главного соперника, норвежца Йоханнеса Клебо, но тот запланировал на те же даты участие в шоу и пока не дал окончательного ответа.

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