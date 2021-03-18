Глава ФЛГР Елена Вяльбе рассказала о поздравительных телеграммах от президента России Владимира Путина в адрес лыжника Александра Большунова, который выиграл четыре медали на чемпионате мира. Вяльбе также заявила, что хотела бы встретиться с главой государства и рассказать о трудностях лыжной федерации.

– Вы сказали, что обе телеграммы от президента Путина у вас.

– Да. Они пришли на министерство спорта. Мне прислал сначала фотографию первой телеграммы заместитель центра спортивной подготовки ФГПУ ЦСП нашей Борискин, и я отправила эту фотографию Саше.

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– А кто будет отвечать президенту – Саша или вы?

– Отвечать? Ой, я бы с удовольствием встретилась с президентом. У меня очень много вопросов. Просто очень много. Ну, я в этом году даже писала на эту горячую линию, но, конечно, мне никто не ответил, у меня там было два вопроса. Один – это помощь ребенку. И потом, кстати, как-то быстро мы собрали все деньги для этого ребенка. А второй вопрос – может быть, все-таки кто-нибудь бы смог рассмотреть вопрос о внесении поправочек в закон. Мы, общественная организация, получая спонсорские деньги, платим точно так же, как все остальные, налог на прибыль…

– Ассоциация?

– Федерация. В Ассоциации у нас нет вообще никаких спонсоров. 43% – налог на прибыль. И хотелось бы, чтобы от спонсорских денег мы этот налог не платили. Ведь наши спонсоры уже заплатили этот налог. Получается двойное налогообложение, – цитирует Вяльбе радио «Комсомольская правда»

Большунов взял на чемпионате мира золото, два серебра и бронзу.

Путин отправил ему телеграммы после победы в скиатлоне и вице-чемпионства в марафоне: на финише гонки лыжник сломал палку из-за контакта с Йоханнесом Клебо.

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