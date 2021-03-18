Тредбан – главное лыжное слово концовки сезона-2020/21. Его озвучил чемпион мира и двукратный обладатель «БХГ» Александр Большунов в одном из интервью после заключительного кубкового этапа. Подводя итоги соревновательного года, лыжник объяснил, в чем сборная Норвегии превосходит российскую команду, и упомянул наличие у норвежцев тредбана, которого нет у него самого.

«Вот еще бы мне тредбан приобрести для отработки этой техники. Норвежцы раз в неделю на нем тренируются, потому что для постановки идеальной техники надо видеть себя постоянно. У норвежцев в каждом лыжном центре есть тредбан, перед ним зеркало, слева-справа стоят камеры, изображение с которых выводится на мониторы перед тобой, и там все сразу видно, все ошибки, как поставить палку, колено, как переносить центр тяжести», – сказал Большунов.

Александр упомянул, что тредбан стоит 120 тысяч евро – как раз столько он заработал за сезон чистыми (после уплаты всех налогов). И он готов потратить личные призовые, чтобы прогрессировать и добиваться успеха на лыжне. Слова покорили болельщиков – в комментариях и лыжных чатах предлагали чуть ли не открыть народный сбор, чтобы собрать чемпиону деньги на тредбан. От чиновников ОКР, министерства спорта и комитета Госдумы по физической культуре и спорту пока слышны только слова и обещания, а первые сборы традиционно начинаются в конце апреля-начале мая.

Лыжные гонки Вяльбе рассказала, как ей не ответили на горячей линии Путина 3 ЧАСА НАЗАД

Александр Большунов Фото: Imago

А что вообще такое – тредбан? Возможно, это слово слышала лишь малая часть любителей лыж, но теперь не знать его как будто стыдно. Если объяснять совсем доступным языком, то это беговая дорожка для лыжероллеров с разнообразными техническими примочками. А чтобы разобраться подробно, Eurosport связался с Егором Сориным – тренером молодежной сборной России.

– Что такое тредбан?

– Тредбан предназначен для отработки техники лыжного хода с использованием лыжероллеров – классических или коньковых, в зависимости от размера. Тот, который только для классики – узкий, но более дешевый. Тредбан для конькового хода ценится больше. Он шире, но и стоит дорого, как Саша говорил – 120 тысяч евро. Но можно чуть дешевле найти.

– Для чего он предназначен и какие аспекты поможет улучшить?

– Потенциал тредбана и центра, где он будет установлен, очень высок для всех. Потому что спортсмен может непосредственно стационарно находиться и видеть себя со всех сторон при помощи камер и зеркал, шлифовать технику, понимать, как толкается и куда толкается. Не говоря уже о том, что функциональные тестирования будут более информативными для тренеров. Можно гораздо подробнее отслеживать, в каком направлении, правильно или неправильно мы движемся в тот или иной период времени. Норвежцы такие функциональные тесты на роллерах проводят очень часто. У них тредбаны находятся в их основных центрах подготовки лыжников и биатлонистов, у них есть возможность чуть ли не каждый месяц тестироваться: скорость на ПАНО (порог анаэробного обмена – Eurosport) смотреть, максимальное потребление кислорода проверять, следить за экономичностью техники – они в этом плане в гораздо лучшей ситуации находятся, чем мы. Мы это не используем, а они на протяжении шести-восьми лет, если не больше.

– Желание Большунова приобрести тредбан полностью оправдано?

– Под каждым Сашиным словом я готов подписаться. Мы с ним в свое время в Тронхейме приходили в этот центр, и он пробовал на тредбане кататься, смотрел на себя в зеркало. Тогда, я думаю, он уже загорелся этой мыслью. И я загорелся – Елене Валерьевне предлагал, что было бы здорово в каком-нибудь центре функционального тестирования установить такой тредбан. Знаю, что олимпийский комитет работает над тем, чтобы установить его. У нас уже есть несколько – например, в Москве, в Москомспорте, в центре функциональной диагностики. У меня там Карим Халили уже два года подряд тестируется. Но тот тредбан не очень хороший – да, они поменяли полотно, но он довольно шумный, фирма-производитель не самая лучшая. Устанавливали достаточно давно, а сейчас более современные есть.

В Швеции производит фирма Rodby – лет, наверное, четыре-пять назад я списывался и узнавал цену, порядка 150 тысяч евро стоило. Сейчас есть норвежский производитель – если не ошибаюсь, два года назад в Драммене увидел. Они выпускают тредбаны для роллеров классического хода – узкие, но у них цена очень доступная, 9-10 тысяч евро. Минус – можно только на классических роллерах кататься даблполингом или попеременным классическим ходом, двушажным классическим ходом. Но это тоже вариант. Если даже такой тредбан будет у нас установлен – это станет частичным решением вопроса. Тема актуальная, надеюсь, она будет дальше продвигаться.

– Неужели купить и установить современный тредбан в России настолько сложно?

– У меня эта мысль три-четыре года уже: мы искали помещение в Москве, куда можно установить, и был человек в Москве, который мог приобрести этот тредбан. Но нужно и помещение, и чтобы локация была удобной для спортсменов. Потому что приезжать в тот же ОКР в центр Москвы… Да, протестироваться можно, с газоанализатором посмотреть функциональные возможности, но поработать, как говорит Саша, на технику – систематично, во время сборов – конечно, в Москве это очень сложно реализовать. У нас нет таких тренировочных баз, где можно было бы его установить и постоянно на нем работать. Даже если живешь в Москве или Подмосковье, то ездить постоянно туда – час в одну сторону и час в другую – конечно, очень долго и неправильно.

Но если все-таки нам удастся в каком-нибудь из центров – может быть, в Тюмени, Ханты-Мансийске или Малиновке – установить такой тредбан, было бы здорово. Я знаю, что в белорусских Раубичах такой есть. Функциональное тестирование там точно проводят, а может, и работают над техникой. Для лыжников и биатлонистов этот тот момент, с которым мы можем сильно добавить в будущем. Елена Валерьевна про это тоже знает, мы писали письма с просьбами в олимпийский комитет. Но пока на практике это сложно реализовать. Проблема в том, что нет компании, которая могла бы проводить сервис этого оборудования, а это тоже немаловажно. Если норвежцы используют голландские тредбаны, на которых также занимаются их конькобежцы – у них есть возможность, если что-то случится с тредбаном, обратиться по страховке и его отремонтировать.

Саша – молодец, что затронул эту тему. Надеюсь, наши руководители спорта, в том числе на местах, услышат и будут стараться оснащать базы такими роллерными тредбанами. Да, это дорого стоит, но если сравнивать с другим оборудованием, которое также устанавливают в этих центрах – думаю, цены будут достаточно сопоставимы.

Другие тексты Валерии Кукалевой про лыжи:

Лыжные гонки Большунов: «Свадьба пройдет в норвежском стиле» 7 ЧАСОВ НАЗАД