Лыжное межсезонье-2020 было подогрето темой личной жизни Александра Большунова – лидера сборной России и победителя общего зачета Кубка мира. Вопросы возникли из-за попадания его девушки, чемпионки мира среди юниоров и молодежи Анны Жеребятьевой, в список команды на централизованную подготовку, несмотря на откровенно слабые результаты. Жеребятьеву, занявшую сотое место в общем зачете, взяли в сборную, а Яну Кирпиченко, которая была 44-й в мире и третьей в России, выкинули за порог. На руководство посыпалась обоснованная критика, а лыжные инсайдеры заговорили о протекции для Анны со стороны титулованного бойфренда: тому, мол, необходимо, чтобы любимая была рядом с ним и на сборах, и на соревнованиях.

В начале сезона-2020/21 казалось, что ситуация не изменилась. Жеребятьева не вошла в состав команды на первый этап Кубка мира, но чуть позже выступила на Континентале, где можно было впервые сравнить ее уровень с остальными лыжницами. Получилось из рук вон плохо, и если в непрофильном спринте никто не ждал от Анны подвигов, то на подходящей ей десятке коньком 24-е место и две с половиной минуты отставания от неизвестной итальянки Франчески Франчи показались катастрофой. Жеребятьева уступила даже тем спортсменкам, которым проигрывать попросту стыдно – например, лыжнице из Андорры (!) Кароле Вила Обиолс.

Но поражение от такой лыжной державы, как Андорра, не дало необходимого сигнала, и Анна поехала на «Тур де Ски» в составе команды. Уже в первой гонке она заняла последнее место – стала 66-й в спринтерской квалификации. Да, спринт – откровенно слабая сторона спортсменки, но все же не настолько. И ясно, что в России есть люди, способные проехать пролог не на последнее место. Та самая андоррка финишировала выше, как и лыжница из Таиланда. Со следующей гонки Жеребятьева снялась, и Россия осталась с незаполненной квотой уже со второго этапа, а Большунов дал подробный (кому-то даже показалось, что не совсем корректный) комментарий о состоянии здоровья своей девушки.

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«Это длится уже давно. У нее даже нога стала на полтора-два сантиметра короче, и когда она тренируется, делает интервальную работу классикой, то спину выключает, и она даже толкнуться ногой не может. И пока этому решения нет», – откровенно рассказал Александр.

После неудачи на «Тур де Ски» Жеребятьева уже не появлялась на соревновательной лыжне, но регулярно путешествовала со сборной и была свидетельницей классных выступлений своего бойфренда. А вот в Лахти, когда Большунов сорвался на финна Йони Мяки во время эстафеты, Анны не было – и Саша попросил ее приехать. Важность ее присутствия на турнирах понимал и тренер Юрий Бородавко.

«Когда был этап в Лахти, я уезжала домой и увидела, что он там вообще никакой, оставшись один. Он сказал: «Приезжай» – и я приехала. Ему нужна психологическая поддержка, теперь я это замечаю, раньше нет. А сейчас мне Бородавко говорит, чтобы я приехала, что я нужна», – рассказала Анна. Кадры, как она плачет после победы Большунова в скиатлоне, стали самой трогательной историей чемпионата мира.

Жеребятьева добавила, что в сборной есть «пара человек», которых раздражает ее присутствие. Некоторых болельщиков все-таки тоже – новая волна народного негодования поднялась в лыжных чатах уже после окончания сезона, когда Анну заметили на общем фото сборной России с Кубком наций. Мол, сколько очков в зачет она принесла, чтобы позировать с трофеем? Конечно, ни одного, но пора взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и вернуться к результатам 25-летней Яны Кирпиченко, которой летом и предпочли Жеребятьеву. Кажется, турнирная справедливость максимально восстановилась.

Вылетев летом 2020-го с централизованной подготовки, она стала готовиться с личным тренером Артемием Гельмановым за счет региона, а в ноябре за свой счет приехала в Финляндию на национальный отбор и заняла третье место в одной из гонок. В Руке она пробежала неудачно (36-е место в общем зачете мини-тура), но полностью реабилитировалась на «Тур де Ски», дважды попав в топ-10 классических масс-стартов и став 13-й в тотале. Результат многодневки явно закрепил за Яной один из этапов эстафеты.

Очередная классная гонка состоялась на этапе в Фалуне – Кирпиченко заняла пятое место в присутствии всех норвежек, включая Терезу Йохауг. Великая норвежка стала третьей, проиграв спурт Линн Сван и Юлии Ступак, а между ней и второй россиянкой вклинилась немка Катарина Хенниг. Йохауг и Кирпиченко разделили 0,6 секунды, и за месяц до женской эстафеты место Яны в четверке уже было неоспоримым. Тем более, Наталья Непряева сломала руку, а Татьяна Сорина восстанавливалась после травмы ноги.

Непряева, Сорина, Ступак, Кирпиченко Фото: Getty Images

На чемпионате мира все сложилось: Кирпиченко отлично провела первый этап, уйдя в отрыв с норвежкой Тирил Венг, и Россия завоевала серебро. В скиатлоне спортсменка замкнула топ-10, в марафоне финишировала 12-й: классный результат для девушки, которую перед сезоном выкинули из команды. Разумеется, Яна вернулась в сборную – теперь она тренируется в группе Бородавко, и проблем с летней подготовкой к Олимпиаде не будет.

Так остаются ли проблемой поездки Анны Жеребятьевой на соревнования? Абсолютно нет, если она не занимает чужого места. Когда Кирпиченко завоевывает медали чемпионата мира, а Жеребятьева морально поддерживает возлюбленного, все кажется абсолютно правильным. Вторым подряд «БХГ» и долгожданным золотом чемпионата мира Большунов заслужил право на выставление условий. Благодаря Александру лыжные болельщики по всей стране всю зиму испытали массу положительных незабываемых эмоций. Возможно, они были бы отрицательными, не находись рядом с лыжником его девушка.

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