Опубликовано 20/03/2021 в 06:44 GMT | Обновлено 20/03/2021 в 06:45 GMT

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю объявил о завершении карьеры в сборной – он сосредоточится на выступлениях в марафонах за одну из частных команд.

Планы 36-летнего Сундбю стали известны благодаря документальному фильму NRK «Сундбю против мира: ЧМ и путь к вершине».

«Я выдохся. В среду будет моя последняя гонка, – заявил лыжник перед разделкой на ЧМ-2021 в Оберстдорфе. – Попыток отобраться на Олимпиаду не будет. В следующем сезоне я сделаю ставку на основные марафоны, чтобы показать там себя намного сильнее».

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Сундбю – трехкратный обладатель «БХГ», двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира.

У него есть только одно личное золото главных стартов: Мартин выиграл классическую разделку на ЧМ-2019.

В 2016 году попался на нарушении антидопинговых правил, превысив допустимую дозу противоастматического сальбутамола в 10 раз. Был дисквалифицирован на два летних месяца и лишен побед в общем зачете и на «Тур де Ски».

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