Лыжник сборной России Ермил Вокуев прокомментировал успехи двукратного обладателя Кубка мира Александра Большунова.

– Конечно, смотрел [ЧМ-2021], получился очень интересный турнир. Только популяризация, по-моему, происходит скорее Большунова, а не лыжных гонок или других лыжников. Интерес именно к его личности. Везде Большунов, Большунов. Результат есть, логично.

Все пробежали на своем уровне, вот и все. Просто приехали норвежцы, и все встали на свои места. И все эти истории про тредбаны, на мой взгляд, не более чем отговорка. Норвежцы просто очень сильно тренируются. У них уровень выше. У нас один человек, у них пять-шесть сильных.

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– Было много критики в его адрес, мол, он притягивает скандалы. То с финном толкается, то с норвежцем. Он что-то делает не так?

– Для кого-то произошедшее с Мяки было просто инцидентом, а для кого-то это хайп. Думаю, в новостях больше накручивают, раздувают. У них прошло все по-другому и более гладко, – ответил Вокуев в интервью газете «Спорт-Экспресс»

На Кубке мира-2020/21 28-летний Вокуев принимал участие на трех этапах – в финской Руке, швейцарском Давосе и немецком Дрездене. Наивысшая позиция на финише – 21-е место в 15-километровой гонке классическим стилем в Финляндии.

Александр Большунов второй раз подряд выиграл «Большой хрустальный глобус», а также вновь победил на престижной лыжной многодневке «Тур де Ски». 24-летний гонщик – первый русский, кто побеждал в общем зачете Кубка мира.

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