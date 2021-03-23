Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства прокомментировала обвинения тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко и главы ФЛГР Елены Вяльбе. Ранее они связывали прогресс лыжников сборной Норвегии с преимуществом, которое дают прописанные терапевтические исключения (TUE).

«Спортсмены, которые в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей подвергаются нагрузкам, требующим от них высокого уровня выносливости, нередко страдают от астмы по причине большой интенсивности вентиляции легких. В дополнение это может усугубляться такими факторами, как воздействие холодного воздуха или хлора.

Прием ингаляционных лекарств от астмы, таких как сальбутамол, в терапевтических дозах не запрещен. Однако воспрещается принимать это вещество пероральном путем. Отметим также, что, когда ингаляция осуществляется с помощью небулайзера [ингалятора для астмы], спортсмены часто превышают допустимый порог введения вещества.

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Однако в случае неотложной медицинской помощи врачи могут прописать любое вещество, указанное в Списке запрещенных веществ и методов их приема ВАДА. Однако в этом случае необходимо соблюдать условие, согласно которому дело отдельного спортсмена должно соответствовать критериям предоставления исключения на терапевтическое использование лекарственных средств для указанного вещества или метода», – цитирует пресс-службу агентства «Чемпионат»

Елена Вяльбе в интервью агентству РИА «Новости» 9 марта сказала: «Я никогда не поверю, что норвежцы тренируются настолько больше, чем тренируется тот же Большунов, тот же Червоткин. Есть какие-то другие силы, которые им помогают. <…> Мне достаточно странно, что в одной команде все больны одной и той же болезнью. Это что такое? Ну вот все знают, что они больны астмой. Что это такое, почему?».

На чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 сборная Норвегии выиграла общекомандный зачет с 18 медалями (девять золотых).

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