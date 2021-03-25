Лыжи после завершения мирового сезона ушли на двухнедельный перерыв до чемпионата России, но инфоповоды не утихают. Тредбан для Александра Большунова отгремел (кажется, его все-таки приобрели на государственные деньги), и сразу же полыхнул непрограммным для русских лыж интервью Ермил Вокуев – спортсмен, специализирующийся на классических марафонах серии Ski Classics и лишь иногда заезжающий на Кубок мира. Чаще всего – по персональной квоте.

«Популяризация, по-моему, происходит скорее Большунова, а не лыжных гонок или других лыжников. Интерес именно к его личности. Везде Большунов, Большунов. Результат есть, логично. Все пробежали на своем уровне, вот и все. Просто приехали норвежцы, и все встали на свои места. И все эти истории про тредбаны, на мой взгляд, не более чем отговорка. Норвежцы просто очень сильно тренируются. У них уровень выше. У нас один человек, у них пять-шесть сильных», – смело заявил 28-летний Вокуев «Спорт-Экспрессу».

Ермил Вокуев на «Тур де Ски»-2017 Фото: Getty Images

Лыжные гонки Гонщик сборной России: «Идет популяризация Большунова, а не лыж» 21/03/2021 В 07:51

За нетипичное мнение на лыжника предсказуемо обрушились в комментариях: мол, он завидует успехам Большунова, да еще и отсутствие тредбана назвал отговоркой. Высказывание действительно выбилось из стройного ряда похвал для чемпиона мира. Но Вокуев в целом сказал абсолютную правду – подавляющее большинство реагирует на фамилию «Большунов», а не на словосочетание «лыжные гонки». Это покажет даже статистика посещаемости любого спортивного медиа: новость с Большуновым в заголовке соберет намного больше кликов, чем без него. Например высказывание Алексея Червоткина о самом себе или рассуждения Елены Вяльбе о женской команде.

Как вообще он смеет, этот Ермил Вокуев? Кто он такой – лыжник, всего один раз заехавший в топ-20 на Кубке мира? Ответ есть – он не злодей и негодяй, а самый необычный представитель сборной (если его еще можно называть сборником). Пока все, включая Большунова, надеются на государственное финансирование, он с переменным успехом строит карьеру самостоятельно.

Вокуев выступает за частную команду «Русская зима» в марафонах Ski Classics – престижной серии, которую в сезоне-2020/21 на фоне подъема лыж (или все же Большунова?) стало показывать федеральное телевидение. Здесь действует клубная система, за команду могут бегать лыжники из разных стран, и у Ермила получается неплохо. В 2020-м он выиграл марафон Ла Веноста, в 2021-м – Тоблах-Кортина, а на культовых Марчалонге, Йизерске и Васалоппет приехал третьим трижды подряд. Особенно впечатляющим был прорыв на Марчалонге, где финиш после 60 километров идет в крутую гору, а лыжники забираются в нее одновременным бесшажным ходом. Вокуев застрял на старте подъема, а потом одним броском обошел с десяток лыжников, встал лидером и почти додержал позицию – сил не хватило в последний момент.

Из результативной выкладки наверняка возникает логичный вопрос: а почему Ермила нет в сборной на постоянной основе, если он так хорошо выступает? Но уровень на Кубке мира и Ski Classics все же разнится. Вокуев начал сезон в сборной с персональной квотой победителя Кубка Восточной Европы и финишировал 33-м, 21-м, 35-м, 64-м и дважды 40-м. А потом уехал на марафоны и выдал серию 1-7-3-3-3.

Ермил досрочно, за две гонки до конца сезона, выиграл зачет горовосходителей (в каждом марафоне есть специальные горные отсечки) и мог бы побороться за общий зачет лучшего марафонца, но не сделал этого по не зависящим от себя причинам. В трех последних гонках Вокуев не участвует: 20-21 марта он уже пропустил 54-километровые Володалсреннет и Тоссосен Критеритум, а на следующих выходных не выступит в финале сезона, на 100-километровом Орефьелльслоппет. Лыжник не стал называть причины «Спорт-Экспрессу», сославшись на личные обстоятельства.

«Ермил очень расстроен тем, что не смог вылететь в Швецию. В среду у него появились обстоятельства, не позволившие уехать из дома, – рассказал директор «Русской зимы» Андрей Тютерев. – Сезон Visma Ski Classics для него окончен, с 25 марта он начнет выступление на чемпионате России (ЧР стартует 27-го числа – Eurosport.ru). Для нашей команды это был сумасшедший год. Отсутствие Ермила – еще одно испытание, из-за которого пришлось изменить план А».

На самом деле, форс-мажором стало только отсутствие Вокуева на Володалслреннет 20 марта. В других марафонах его участие не планировалось изначально – с журналом «Лыжный спорт» он был более откровенен, отвечая на вопрос об обязательном участии в чемпионате России.

«Если бы я боролся за желтую майку в Кубке мира, а желтая майка в марафонах наш регион не особо интересует. Меня, конечно, интересует, но мне надо выступать за свой регион, где я получаю зарплату как спортсмен и который оплачивает мою подготовку», – резюмировал спортсмен.

Ситуация Вокуева иллюстрирует интерес России к лыжным гонкам в целом куда лучше, чем успехи Большунова и победные репортажи о его медалях. Министерство спорта республики Коми не волнуют успехи своего лыжника на международной марафонской серии: будь добр, выступай на национальном чемпионате. ЧР в Тюмени войдет в отчет, а если Ермил поможет четверке заехать в медали или топ-5, чиновники получат поощрение. Кому нужны марафоны Ski Classics, где российский лыжник может выступать в одной команде с норвежцем?

Вот почему цитата Вокуева про популярность Большунова – правда, а не наброс. Конечно, Александр заслужил свою славу. Возможно, чуть больше детей придут в начале 20-х годов в лыжные секции. Но на более высоком уровне все осталось по-старому: регионы интересует бумажная отчетность перед Минспорта, а не возможности для личного развития атлета. И это не изменить ни Большунову, ни Вокуеву.

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