Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) заявила, что лидер сборной России Александр Большунов – один из наиболее часто тестируемых на допинг спортсменов. Это происходит, потому что он регулярно занимает призовые места.

«О количестве сданных в сезоне Большуновым допинг-проб следует спрашивать у самого спортсмена. У FIS нет никакого рейтингового списка, сколько раз тот или иной спортсмен проходил тестирование. Но Большунов, безусловно, был одним из наиболее часто тестируемых спортсменов. Этот вывод можно сделать, основываясь просто на количестве подиумов, которые он заработал в течение сезона», – цитирует ТАСС заявление пресс-службы FIS.

В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира во второй раз подряд.

На ЧМ он завоевал четыре медали – золото, два серебра и бронзу.

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