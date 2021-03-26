Опубликовано 26/03/2021 в 11:01 GMT | Обновлено 26/03/2021 в 11:01 GMT

Россия примет финал Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам: соревнования состоятся в Тюмени на стадионе «Жемчужина Сибири». Об этом заявила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

«Финал Кубка мира пройдет в Тюмени. Начнем готовиться буквально с завтрашнего дня. Старты пройдут в «Жемчужине Сибири», где есть все для проведения соревнований такого уровня», – цитирует Елену Валерьевну ТАСС

Предварительные даты, указанные в проекте календаря на официальном сайте FIS – 18-20 марта 2022 года.

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Россия не принимала лыжный Кубок мира с 2015 года. Шесть лет назад соревнования состоялись в Рыбинске.

С 27 марта по 4 апреля 2021 года на «Жемчужине Сибири» пройдет чемпионат России.

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