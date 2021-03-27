Опубликовано 27/03/2021 в 10:16 GMT | Обновлено 27/03/2021 в 10:16 GMT

В Тюмени классическим спринтом стартовал чемпионат России по лыжным гонкам. Победителями первых гонок стали Наталья Непряева и Александр Большунов.

Непряева выиграла у других представительниц национальной команды – Татьяны Сориной и Юлии Ступак. Сорина уверенно первенствовала в прологе, четвертьфинале и полуфинале, но в финале не выдержала соперничества с Натальей. Ступак финишировала третьей, не сумев навязать соперницам борьбу на финише.

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В мужской гонке Большунов финишировал с комфортным преимуществом, создав отрыв по ходу дистанции. Ему пытался навязать соперничество Ермил Вокуев, идущий даблполингом, но обидно упал на подъеме. Второе место Александр Терентьев вырвал в спурте у Евгения Белова. Сергей Устюгов и Глеб Ретивых выбыли в четвертьфинале.

Чемпионат России проходит на «Жемчужине Сибири» с 27 марта по 4 апреля.

В воскресенье, 28 марта, состоятся скиатлоны.

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