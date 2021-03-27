Российский лыжник Александр Большунов сообщил, что Йоханнес Клебо не приедет на его свадьбу с Анной Жеребятьевой.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Большунов пригласил главного соперника на церемонию, которая состоится 24 апреля, а сам Клебо ранее подтвердил, что получил приглашение. Но посетить торжественное мероприятие Йоханнесу не позволят контрактные обязательства:

«Клебо все-таки не приедет. Он написал ответное письмо, где указано, что у него подписан контракт на съемки в шоу с 20 по 30 апреля», – сказал Большунов.

Лыжные гонки Большунов и Непряева – чемпионы России в спринте 5 ЧАСОВ НАЗАД

В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира во второй раз подряд.

На ЧМ Александр завоевал четыре медали – золото, два серебра и бронзу.

Лыжные гонки В FIS объяснили, почему Большунова часто проверяют на допинг 25/03/2021 В 09:20