Российский лыжник Александр Большунов сообщил, что Йоханнес Клебо не приедет на его свадьбу с Анной Жеребятьевой.
На чемпионате мира в Оберстдорфе Большунов пригласил главного соперника на церемонию, которая состоится 24 апреля, а сам Клебо ранее подтвердил, что получил приглашение. Но посетить торжественное мероприятие Йоханнесу не позволят контрактные обязательства:
«Клебо все-таки не приедет. Он написал ответное письмо, где указано, что у него подписан контракт на съемки в шоу с 20 по 30 апреля», – сказал Большунов.
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- В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира во второй раз подряд.
- На ЧМ Александр завоевал четыре медали – золото, два серебра и бронзу.
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