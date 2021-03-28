Александр Большунов занял первое место в скиатлоне в рамках чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени. Лидер национальной команды, который на первенстве страны представляет Архангельскую область, финишировал с отрывом 47,1 секунды от второго места.
Серебро взял выступающий за Тюменскую область Иван Якимушкин, третье место занял Андрей Ларьков, который представляет Татарстан. Ларьков уступил Якимушкину лишь одну 0,1 секунды.
- Тренер сборной Сергей Турышев оказался на 10-м месте, а Сергей Устюгов и Ермил Вокуев не стартовали.
- 30 марта состоятся гонки с раздельным стартом среди мужчин и женщин.
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