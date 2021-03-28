Александр Большунов занял первое место в скиатлоне в рамках чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени. Лидер национальной команды, который на первенстве страны представляет Архангельскую область, финишировал с отрывом 47,1 секунды от второго места.

Серебро взял выступающий за Тюменскую область Иван Якимушкин, третье место занял Андрей Ларьков, который представляет Татарстан. Ларьков уступил Якимушкину лишь одну 0,1 секунды.

Тренер сборной Сергей Турышев оказался на 10-м месте, а Сергей Устюгов и Ермил Вокуев не стартовали.

30 марта состоятся гонки с раздельным стартом среди мужчин и женщин.

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