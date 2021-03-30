Противостояние президента ФЛГР Елены Вяльбе и комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева вышло на новый уровень – трехкратная олимпийская чемпионка назвала журналиста базарной бабой.

«Я ничего не читаю из высказываний Дмитрия Губерниева и ничего не комментирую. Я не общаюсь с ним и не хочу общаться. Человеку нужны какие-то хайпы, он таким образом их себе зарабатывает. Руководство телеканала «Матч ТВ» считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и все.

Я знаю одно: если есть победы – сразу есть интерес. Если нет побед, от того, что человек занимает 50-е место на Кубке мира и стоит что-то рассказывает, что у него не получилось – людям это не очень интересно. А я миллион раз говорила, говорю и буду говорить, что победы любят тишину. И не надо лишний раз никакой медийности перед стартами и вот этого всего, воплей и криков о том, что у нас тут будет и что мы будем показывать», – заявила Вяльбе в интервью «Телеспорту», который не продал «Матч ТВ» права на показ чемпионата России.

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«Ух, Лена Вяльбе! – отреагировал Губерниев в телеграм-канале . – Совсем ничего не читает, не знает и не комментирует! Ребята, купите даме семечки...»

Чемпионат России проходит на «Жемчужине Сибири» с 27 марта по 4 апреля.

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