30 марта Александр Большунов не вышел на старт третьей гонки чемпионата России – 15-километровой разделки свободным стилем. До этого он уверенно выиграл спринт и скиатлон, а утром перед пятнашкой разминался на трассе. Но онлайн-таблица показала безапелляционное «не стартовал», а комментаторы, среди которых был тренер Егор Сорин, удивились. К тому же, ранее Большунов обещал бежать все шесть гонок турнира.

В начале репортажа сообщили, что Сан Саныч летал из Тюмени в Москву и обратно для съемок в шоу, а потом это же подтвердил тренер Юрий Бородавко. Правда, причину поездки в столицу он оставил в секрете.

«На разминке почувствовал, что тяжеловато стоять, приняли решение не стартовать. У него был выезд в Москву на день, он поздно ложился, увидел, что самочувствие не очень хорошее, решил поберечься к эстафете. Зачем ездил? Ему было нужно побыть день в Москве. Сегодня рано вставать, почти бессонная ночь. Не было полноценного восстановления, возникло такое недомогание», – объяснил Бородавко.

Лыжные гонки Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России в Тюмени 28/03/2021 В 09:26

С таинственным шоу все ясно – поздно вечером 28-го марта невеста Большунова Анна Жеребятьева выложила в инстаграме фотографии с резидентами «Камеди Клаб» Тимуром Батрутдиновым и Александром Реввой. Получается, чемпион мира пожертвовал участием в гонке ради съемок на ТНТ?

«Саня беги от этой грязи».

«Жаль, тащат ребят в свою помойку», – примерно такого рода комментарии царили в соцсетях и в лыжных чатах.

Недоумение болельщиков можно объяснить, потому что как раз Большунов всегда был тем, кто максимально не про шоу, а только про тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Типичный день Александра представлялся как многочасовые сессии на трассе и в тренажерном зале с короткими перерывами на еду и сон. А тут – «Камеди Клаб», да еще и во время национального чемпионата! Как вообще такое возможно? Как это допустила Елена Вяльбе и тренерский штаб?

На самом деле, минимум необходимой работы из жизни селебрити Большунов делал всегда, как бы ни считалось, что лыжники абсолютно не медийны. Да – среди российских спортсменов он воспринимается как селебрити наряду с фигуристками, футболистом Артемом Дзюбой и теннисистами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым. После триумфального окончания прошлого сезона и возвращения в Россию Саша посетил студию «Вечернего Урганта» и иронизировал там над Йоханнесом Клебо, который вместе со сборной Норвегии отказался от приезда в Канаду и якобы испортил ему праздник вручения «БХГ». Потом посвятил день долгому видеоинтервью для «Спорт-Экспресса» и наконец пришел на телевидение.

После сезона-2020/21 Большунов тоже был у Андрея Романова в студии «Матча», а вот Ивана Урганта чуть больше месяца назад посетила Елена Валерьевна. В этом году у лыжника даже меньше светских раутов, но все объяснимо: в 2020-м чемпионат России отменился из-за ковида. Теперь национальный старт приходится совмещать с участием в выпуске «Камеди Клаб», но это определенно нельзя назвать проблемой.

Большунов всем все доказал – и в международный сезон, и на этом чемпионате России, выиграв в скиатлоне 47 секунд у Ивана Якимушкина. Есть он и есть вся остальная сборная – и если бы Александр все-таки не полетел в Москву и вышел на старт разделки, он обязательно выиграл бы у Артема Мальцева. Не пропасть – Мальцев целенаправленно готовился к этой гонке – но секунд 10-20. Тот факт, что Большунов приехал на национальный турнир в конце марта и пробежал там хотя бы одну гонку, доказывает, что ему не все равно на болельщиков и контрактные обязательства. Никто точно не был бы против, если бы он решил отдохнуть и отправился с девушкой на Мальдивы, а золото ЧР оставил другим лыжникам.

Но нет – Сан Саныч не на пляже, а на «Жемчужине Сибири». И успевает все, потому что карту собственной популярности стоит разыгрывать, пока она не угасла. Подготовка к олимпийскому сезону стартует только в мае-июне, и нет сомнений, что в конце весны, летом и осенью Большунова не будет рядом с Ургантом, Реввой, Батрутдиновым или Бузовой.

Александр Большунов Фото: Getty Images

Стоит вспомнить Сергея Устюгова, который в 2017 году с рекордным показателем вынес «Тур де Ски» и взял два золота чемпионата мира в Лахти. Он был такой же рок-звездой от лыж, как сейчас Большунов, и на сайте Первого канала уже появился анонс о его визите в студию «Вечернего Урганта». Но Сергей отказался.

«Сейчас, если бы позвали, я бы подумал, а на тот момент решил, что это лишняя трата времени. Я в самолет в Норвегии сажусь, до дома еще не доехал, а мне уже говорят: «Ты должен быть на «Вечернем Урганте» такого-то числа». А почему я должен? Я домой хочу, соскучился», – рассказал Устюгов в апреле 2020-го в интервью Eurosport.ru.

Но сейчас в «Вечерний Ургант» и «Камеди Клаб» Устюгова уже не зовут, а Большунов не отказывается. И правильно делает.

Другие тексты Валерии Кукалевой про Большунова:

Лыжные гонки Большунов заявил, что Клебо не приедет на его свадьбу 27/03/2021 В 14:46