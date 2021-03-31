Невеста Александра Большунова и российская лыжница Анна Жеребятьева объявила о завершении спортивной карьеры.
Об этом девушка рассказала болельщикам на автограф-сессии в Тюмени после командного спринта на чемпионате России, сообщает Sport24.
- 24-летняя Жеребятьева выиграла юниорский чемпионат мира 2017 года в эстафете, а в 2019-м взяла золото на молодежном чемпионате мира, но в последнем сезоне не отобралась в во взрослую команду на чемпионат мира.
- В январе стало известно, что Жеребятьева получила повреждение позвоночника, из-за чего пропустит минимум на 2 месяца.
- Свадьба Александра Большунова и Анны Жеребятьевой запланирована на 24 апреля.
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