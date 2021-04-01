Мужской полуфинал командного спринта на чемпионате России в Тюмени завершился потасовкой между Владиславом Афанасьевым из Удмуртии и Антоном Быковым из Татарстана.

После финиша Быков стал кричать на соперника и ударил его ногой, а тот ответил оппоненту палкой. Обе команды были дисквалифицированы. Глава лыжной федерации Удмуртии, чемпион мира Максим Вылегжанин, поддержал своего спортсмена, у которого после контакта оказалась сломана палка.

«Я согласен с решением жюри, но в то же время как еще мог отреагировать Влад Афанасьев? Да, он не сдержал свои эмоции, за что и была дисквалифицирована наша команда. А вы бы сдержали? Региональные спортсмены получают невысокую зарплату и большую ее часть, а может, и всю, тратят на покупку инвентаря, чтобы достичь результатов и попасть в сборную России. А здесь просто неадекватный спортсмен подходит к тебе после финиша и специально ломает палку.

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Если бы так поступил удмуртский спортсмен, его бы уже не было в нашей команде. Сломанные палки на трассе до финишной черты – это спортивные моменты, а вот после... Надеюсь, перед Владом извинятся и подарят новые палки. Для команды Татарстана это, может быть, и мелочь, а Владу будет приятно», – написал Вылегжанин.

«Две команды дисквалифицированы, это неспортивное поведение, – заявила в комментарии «Р-Спорту» президент ФЛГР Елена Вяльбе. – К этому инциденту я отношусь очень и очень отрицательно. Я сразу написала техническому делегату, что здесь никаких желтых карточек не должно быть, только дисквалификация. Они посмотрели видео и сказали, что им не к кому придраться. Спортсмены уже покаялись, извинились. Такое поведение – это, конечно, не дело».

Гонку выиграли Александр Терентьев и Александр Большунов, представляющие Архангельскую область.

Большунов взял три золота на ЧР-2021, осталось две гонки.

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