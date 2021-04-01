Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов опроверг информацию о том, что для него приобрели тредбан (необходимый для тренировок тренажер) на государственные деньги.

– Расскажите про историю с тредбаном, очень много непонятного. Что с ним происходит?

– Да ничего не происходит. Новости о нем были достаточно своеобразные. Сказали, что его заказали для меня, но на самом деле его заказал олимпийский комитет России для тестирования. Возможно, он приедет, а может, и нет. Я не знаю, где он будет находиться, и непонятно, можно ли вообще будет туда попасть, чтобы провести тренировку. Так что моя цель как была, так и остается – я хочу его приобрести. Разговор идет в том же режиме. Думаю, мы найдем понимание, и я смогу его достать.

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– Кажется, депутат Свищев говорил, мол, все уже купили, не надо волноваться – получается, пиар-ход?

– Это чтобы успокоить публику. Чтобы не было вопросов: «А почему его нет?» – сказал 24-летний Большунов в интервью «Спорт-Экспрессу»

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«Связался с Еленой Вяльбе и руководством олимпийского комитета. Оказывается, тредбан уже купили, в апреле устройство будет в Москве. Видимо, наш чемпион не знал об этом. Но для него это радостная новость, теперь он может потратить деньги на более необходимые вещи. Надо поблагодарить олимпийский комитет и федерацию – они уже давно подали заявку. В связи с тем, что это оборудование делается не так быстро, оно появится у нас лишь в апреле».

После окончания международного сезона Большунов заявил, что готов купить тредбан самостоятельно за 120 тысяч евро – это сумма всех его призовых за соревновательный год.

По его словам, наличие тренажера помогает сборной Норвегии выступать на высочайшем уровне.

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