Тредбан для Александра Большунова продолжает оставаться главной темой в лыжных гонках. После интервью лыжника и многочисленных комментариев разнообразных экспертов казалось, что все успокоилось: член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что тренажер куплен на государственные деньги и скоро будет доставлен в Москву.

«Связался с Еленой Вяльбе и руководством олимпийского комитета. Оказывается, тредбан уже купили, в апреле устройство будет в Москве. Видимо, наш чемпион не знал об этом. Но для него это радостная новость, теперь он может потратить деньги на более необходимые вещи. Надо поблагодарить олимпийский комитет и федерацию – они уже давно подали заявку. В связи с тем, что это оборудование делается не так быстро, оно появится у нас лишь в апреле», – сказал Свищев 18 марта.

Прошло ровно две недели, наступил апрель, близится к концу чемпионат России, где Большунов взял три золота, но тредбана так и нет. Александр сказал

Лыжные гонки Большунову не купили тредбан – он опроверг слова депутата ДЕНЬ НАЗАД

«Новости о нем были достаточно своеобразные. Сказали, что его заказали для меня, но на самом деле его заказал олимпийский комитет России для тестирования. Возможно, он приедет, а может, и нет. Я не знаю, где он будет находиться, и непонятно, можно ли вообще будет туда попасть, чтобы провести тренировку. Так что моя цель как была, так и остается – я хочу его приобрести. Разговор идет в том же режиме. Думаю, мы найдем понимание, и я смогу его достать».

Большунов по-прежнему хочет купить тредбан на свои деньги – устройство стоит 120 тысяч евро, ровно столько призовых он заработал за сезон с победами на чемпионате мира, «Тур де Ски» и в общем зачете Кубка мира. Так что происходит? Неужели депутат Госдумы Свищев соврал?

Не совсем. То есть, и да, и нет. Свищев не обманул – тредбан наверняка уже едет в Россию. Но если и приедет – это будет совсем не то, что имел в виду Сан Саныч. Лидер сборной и мировых лыж столкнулся с российской действительностью. Новенький тредбан, приобретенный на деньги государства, привезут и торжественно установят в центре подготовки в Москве. Сборная сможет пройти там тесты, уточнить необходимые показатели, централизованно прибыв в столицу, но он не будет доступен для постоянных тренировок.

«Тредбан приобрел Олимпийский комитет России. Он будет функционировать с мая в инновационном центре олимпийского комитета», – отчиталась президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе, Россия Фото: Getty Images

Москва – совсем не то место, где лыжники проводят сборы, и Большунов не хотел получить тредбан в здании ОКР, чтобы раз в год иметь возможность там протестироваться. Тредбан нужен ему для отработки техники – когда борьба с норвежцами идет за десятые доли секунды, важна любая мелочь. Александр и тренеры это понимают, Минспорта и руководство ФЛГР – едва ли.

Вокруг тредбана – широкой беговой дорожки для работы на лыжероллерах свободным стилем – установлены зеркала и камеры. «Изображение выводится на мониторы перед тобой, и там все сразу видно, все ошибки, как поставить палку, колено, как переносить центр тяжести», – объяснял Большунов, который очень хочет совершенствоваться и выигрывать у Норвегии чаще.

Раньше он использовал самопальный метод – крепил на трейлер большое зеркало и ехал на лыжероллерах за автомобилем, которым управлял отец. В век высоких технологий изобретение выглядит жалким выходом из положения. Сан Санычу действительно стоит купить тредбан самому, чтобы ни от кого не зависеть. Это будет лучшим решением.

Другие тексты Валерии Кукалевой про Большунова:

Лыжные гонки Невеста Большунова объявила о завершении карьеры ВЧЕРА В 13:46