Тредбан для Александра Большунова продолжает оставаться главной темой в лыжных гонках. После интервью лыжника и многочисленных комментариев разнообразных экспертов казалось, что все успокоилось: член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что тренажер куплен на государственные деньги и скоро будет доставлен в Москву.
«Связался с Еленой Вяльбе и руководством олимпийского комитета. Оказывается, тредбан уже купили, в апреле устройство будет в Москве. Видимо, наш чемпион не знал об этом. Но для него это радостная новость, теперь он может потратить деньги на более необходимые вещи. Надо поблагодарить олимпийский комитет и федерацию – они уже давно подали заявку. В связи с тем, что это оборудование делается не так быстро, оно появится у нас лишь в апреле», – сказал Свищев 18 марта.
Прошло ровно две недели, наступил апрель, близится к концу чемпионат России, где Большунов взял три золота, но тредбана так и нет. Александр сказал:
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«Новости о нем были достаточно своеобразные. Сказали, что его заказали для меня, но на самом деле его заказал олимпийский комитет России для тестирования. Возможно, он приедет, а может, и нет. Я не знаю, где он будет находиться, и непонятно, можно ли вообще будет туда попасть, чтобы провести тренировку. Так что моя цель как была, так и остается – я хочу его приобрести. Разговор идет в том же режиме. Думаю, мы найдем понимание, и я смогу его достать».
Большунов по-прежнему хочет купить тредбан на свои деньги – устройство стоит 120 тысяч евро, ровно столько призовых он заработал за сезон с победами на чемпионате мира, «Тур де Ски» и в общем зачете Кубка мира. Так что происходит? Неужели депутат Госдумы Свищев соврал?
Не совсем. То есть, и да, и нет. Свищев не обманул – тредбан наверняка уже едет в Россию. Но если и приедет – это будет совсем не то, что имел в виду Сан Саныч. Лидер сборной и мировых лыж столкнулся с российской действительностью. Новенький тредбан, приобретенный на деньги государства, привезут и торжественно установят в центре подготовки в Москве. Сборная сможет пройти там тесты, уточнить необходимые показатели, централизованно прибыв в столицу, но он не будет доступен для постоянных тренировок.
«Тредбан приобрел Олимпийский комитет России. Он будет функционировать с мая в инновационном центре олимпийского комитета», – отчиталась президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе, Россия

Фото: Getty Images

Москва – совсем не то место, где лыжники проводят сборы, и Большунов не хотел получить тредбан в здании ОКР, чтобы раз в год иметь возможность там протестироваться. Тредбан нужен ему для отработки техники – когда борьба с норвежцами идет за десятые доли секунды, важна любая мелочь. Александр и тренеры это понимают, Минспорта и руководство ФЛГР – едва ли.
Вокруг тредбана – широкой беговой дорожки для работы на лыжероллерах свободным стилем – установлены зеркала и камеры. «Изображение выводится на мониторы перед тобой, и там все сразу видно, все ошибки, как поставить палку, колено, как переносить центр тяжести», – объяснял Большунов, который очень хочет совершенствоваться и выигрывать у Норвегии чаще.
Раньше он использовал самопальный метод – крепил на трейлер большое зеркало и ехал на лыжероллерах за автомобилем, которым управлял отец. В век высоких технологий изобретение выглядит жалким выходом из положения. Сан Санычу действительно стоит купить тредбан самому, чтобы ни от кого не зависеть. Это будет лучшим решением.
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