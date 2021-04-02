Вице-чемпион мира в эстафете Иван Якимушкин сравнил зарплаты лыжников и футболистов. В высказывании он намекнул на нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, который после командной гонки на чемпионате мира раскритиковал его за серебро.
«Смотря с кем сравнивать. Спортсмены из менее публичных видов спорта зарабатывают, думаю, поменьше. А какие-нибудь футболисты, которые могут два пенальти подряд профукать жестко, получают больше, чем вся ФЛГР и все лыжники вместе взятые. Не думаю, что все только от зрительского интереса зависит, между нами в этом плане ведь точно не такая большая пропасть. Но шутки шутками, а возможность хорошо заработать самим у нас тоже есть, так что мне жаловаться не на что.
Чтобы привлечь больше внимания, нужно, чтобы другие страны были более конкурентоспособны. Будет здорово, если китайцы смогут удивить на домашней Олимпиаде и дальше будут выступать на высоком уровне. Там точно много новой аудитории можно привлечь», – цитирует 24-летнего Якимушкина Sport24.
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- В эстафете на ЧМ Якимушкин бежал второй этап и проиграл отрыв, который привез Алексей Червоткин.
- В общем зачете Кубка мира он финишировал на втором месте вслед за Александром Большуновым.
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