Йоханнес Клебо сообщил, что сборная Норвегии может бойкотировать зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.
Причина такого решения – несоблюдение прав человека в Китае и несогласие с действующим режимом страны.
«Эта тема будет развиваться по мере приближения, и нам придется принять решение. Думаю, нам нужно сесть всем вместе, как одна команда, вместе с тренерами и сервис-бригадой и остальными сотрудниками сборной. Один человек не может что-то решить – мы должны сделать это как команда. Я думаю, что мы, конечно, потратим на это время в ближайшие недели или месяцы», – цитирует Клебо NRK.
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- Йоханнес Клебо – трехкратный олимпийский чемпион 2018 года.
- На ЧМ-2021 в немецком Оберстдорфе норвежец завоевал три золота.
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