Российский лыжник Андрей Собакарев заявил, что покинет группу тренера Юрия Бородавко. По словам Собакарева, решение об уходе было принято не самим спортсменом. Косвенно лыжник обвинил напарника по группе – Александра Большунова.

«Постараюсь что-то пересмотреть в летней подготовке, но видимо, уже не у Юрия Викторовича Бородавко. У меня был сложный сезон, переболел ковидом, сложно было поймать выносливость даже в спринтерских гонках. Здесь тоже проблемы с лыжами. Рассчитывал на большее. Меня выводят из группы. К кому пойду? Буду думать в межсезонье, что делать.

– Получается, сила Большунова иногда ломает карьеры другим спортсменам?

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– В какой-то мере да. Не всегда хорошо, когда есть сильный спортсмен, за которым тянешься. Не всем подходит быстрая подготовка. Не могу сказать, что ему уделяется много внимания, он просто сильный спортсмен, много тренируется. К нему нет особого внимания. Просто график тяжелый, а он делает в полтора-два раза больше», – сказал Собакарев в интервью «СЭ»

Собакарев занял третье место в марафоне на чемпионате России.

В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира во второй раз подряд.

На ЧМ он завоевал четыре медали – золото, два серебра и бронзу.

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