Вслед за международным лыжным сезоном к концу подошел и чемпионат России, который породил не меньше сюжетов, чем Кубок мира. Больше всего внимания к турниру привлек комментатор Дмитрий Губерниев, который обиделся, что «Телеспорт» не продал «Матч ТВ» права на вещание (да-да – «Телеспорт» не продал, а не «Матч» не купил). Дмитрий стал поливать коллег грязью в телеграм-канале и прямом эфире во время комментариев биатлонного ЧР, получил от Елены Вяльбе прозвище «базарная баба» и оскорблял лыжных болельщиков в комментариях.

Несмотря на ненависть Губерниева, бригада «Телеспорта» осветила соревнования на уровне. Трансляции находились в трендах российского ютьюба, на комментаторскую позицию приглашали спортсменов и тренеров, после гонок призерам задавали вопросы. То, что эти вопросы иногда были про Губерниева – ну, это законы современной журналистики. Дмитрий сам зарабатывает клики на своих сложных взаимоотношениях с лыжами – так почему другим нельзя осветить хайповую тему? То, что лыжи не показывали по телевидению – тоже не проблема. Число людей, у которых дома есть телевизор, стремительно сокращается: все больше народа ловит трансляции в интернете.

В медийном плане чемпионат удался, а вещатель «Телеспорт» значительно поднял себе рейтинги. А что в результативном плане? Конечно, главной повесткой был лидер команды Александр Большунов, а заголовки новостей сводились к его показателям. Чемпион мира приехал в Тюмень и пробежал на «Жемчужине Сибири» четыре гонки: спринт, скиатлон и обе эстафеты в составе сборной Архангельской области. Еще две гонки Сан Саныч пропустил: не вышел на старт разделки после поездки в Москву и обратно на съемки «Камеди Клаб» и воздержался от классического полтинника в заключительный день турнира. «Хорош уже, сколько можно бегать», – прокомментировал решение Большунов, который через неделю выступит в Ханты-Мансийске на Югорском марафоне.

Лыжные гонки «Не может сделать что-то на лыжне». Большунов ответил Вокуеву 6 ЧАСОВ НАЗАД

Александр Большунов Фото: Getty Images

Четыре золота для лучшего лыжника мира – логичный исход, но внимательный и занудливый взгляд в протоколы заставляет расстроиться за состояние русских лыж, и такая ситуация повторяется уже третий год: собственно, как раз с восхождения Большунова на вершину. Есть Большунов, дальше – большая пропасть, только потом – все остальные.

В спринте конкурентов у Александра не было. Сергей Устюгов, на чемпионате мира приехавший строчкой ниже, вылетел в четвертьфинале. Единственный в России профильный спринтер Глеб Ретивых – на той же стадии, в очередной раз не удержавшись на ногах. Ермил Вокуев, цеплявшийся за Большуновым в первой половине забега, обидно упал на подъеме. В итоге преимущество чемпиона над серебряным призером Александром Терентьевым составило 1,67 секунды – это много для спринта, учитывая, что последние метры Большунов откровенно доезжал и оглядывался, проверяя, где преследователи.

В 30-километровом скиатлоне Саша убежал от Ивана Якимушкина и Андрея Ларькова на 47 секунд. Примерно так было и на чемпионате мира: Якимушкин тоже был вторым из сборной России, отстав, правда, на целых две минуты. А между ним и Большуновым втиснулись пятеро норвежцев и британец Масгрейв. И это – нынешний уровень второго эшелона сборной России, куда входят все, кроме Большунова.

Тим спринт – похожий сценарий. Большунов бежал с Александром Терентьевым, но, в отличие от Оберстдорфа, ему предстояло финишировать. На предпоследнем для себя этапе он сделал отрыв, но напарник его не удержал – как и Ретивых на ЧМ. Но в этот раз у Сан Саныча была еще одна попытка, и он зарешал, разобрав в борьбе за золото Андрея Краснова.

Наконец, в большой эстафете товарищи Большунова по команде выполнили задачу и отправили его на последний этап в лидерах одновременно с командами Коми и Тюменской области. Сначала Александр жестким дистанционным ходом вымотал Вокуева, потом снова пострадал Якимушкин, получивший 35 секунд на десятке.

Но самый показательный кейс – тренер Сергей Турышев, который работает в группе Маркуса Крамера. До Тюмени он бегал FIS-гонки в апреле 2019-го, но на тренировках у Крамера был играющим тренером и в целом выполнял объемы наравне с действующими спортсменами. В скиатлоне Турышев замкнул десятку, обставив сборников Ретивых и Собакарева, в коньковой разделке стал шестым, кинув пять секунд вице-чемпиону мира в эстафете Алексею Червоткину и больше десяти – Илье Порошкину из группы Егора Сорина.

«Я прошел отличную предсезонную подготовку с Артемом Мальцевым. Выполнял тот же объем работы, делал скоростные тренировки, готовил его и к «Тур де Ски» и к чемпионату мира. Готовил его и, получается, готовился сам. После чемпионата мира в Оберстдорфе тренировался вместе с Мальцевым в Швейцарии перед последним этапом Кубка мира. Наверное, будь я чуть помоложе, смог бы и «Тур де Ски» пройти полностью», – рассказал 36-летний Турышев, невзначай указав тем лыжникам, кто за спиной у Большунова, их уровень.

Сергей Турышев Фото: Getty Images

Оглядываясь на международный сезон, нельзя сказать, что у России плохая лыжная сборная. Даже без Большунова это уверенно вторая команда в мире, которая в любом составе застолбит серебро эстафеты. Спицов, Якимушкин, Червоткин, Белов, Мальцев, Лаьрков – классные лыжники. Но они выступают во второй лиге с большим отставанием от первой. Там – Большунов и все норвежцы.

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