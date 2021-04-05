Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что российский лыжник Александр Большунов распиарен и страдает звездной болезнью.

– Лыжник Андрей Ларьков сказал, что с Большуновым биться за первое место возможно только в теории. На практике – это нереально.

– Я с этим не согласна. На практике каждый юниор может биться с Большуновым. У нас есть пацаны хорошие. Нельзя популяризировать одного. Нужно растить новое поколение. Такое ощущение, что есть только Большунов и все. И что Большунов? Пальцы веером, типа король. Король, конечно, но только на сегодняшний день. Надо растить молодежь.

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– Не стал ли Большунов популярнее, чем сами лыжи в нашей стране?

– Я уверена, что его распиарили. Я же подтвердила сейчас, что каждый юниор, пацан, может биться с Александром.

– Следующий год – олимпийский. Как считаете, сколько медалей будет у России?

– Думаю, что будет две медали. Одна – в эстафете. Возможно, серебро у мужчин. Вторая – в личном, но не знаю пока, у кого именно.

– Большунову по силам бороться с норвежцами на Олимпиаде?

– Скорее, нет. Прошу прощения у Саши, но его звездная болезнь скоро захлестнет достоинство.

– Есть ли в принципе у наших ребят шансы обойти норвежцев на Олимпиаде?

– Нет. Норвегия – лыжная держава. Они знают, как работать. У них есть своя система. А мы эту систему растеряли. Я уважаю их державу. У них есть все для лыжного спорта. На чемпионаты они с собой все приспособления мешками привозят, – цитирует Резцову «Телеспорт»

Большунов в сезоне-2020/21 впервые выиграл чемпионат мира и второй раз подряд взял «БХГ».

Кроме золота, он взял на ЧМ два серебра и бронзу.

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