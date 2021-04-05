Чемпион мира Александр Большунов прокомментировал слова российского лыжника Ермила Вокуева, который специализируется на марафонах серии Ski Classics. Тот заявил, что в России происходит популяризация Большунова, а не лыжных гонок в целом.
«Каждый человек имеет право на собственное мнение, разве нет? Но я никому и ничего доказывать не собираюсь. Я показываю свою силу на лыжне. Для меня основа – результат и ничего больше. А тот, кто не может сделать что-то на лыжне, старается выделиться иначе», – цитирует 24-летнего Большунова «Чемпионат».
- Вокуев в сезоне-2020/21 четыре раза поднимался на марафонский подиум, гонку Тоблах-Кортина он выиграл.
- Большунов стал чемпионом мира и второй раз подряд завоевал «БХГ».
Лыжные гонки
Резцова заявила, что Большунов страдает звездной болезнью
Лыжные гонки
Лыжник Собакарев: «Иногда сила Большунова ломает карьеры»
Лыжные гонки
Большунову не купили тредбан. Депутат соврал?