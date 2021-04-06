Российский лыжник Александр Большунов второй год подряд побывал гостем телепередачи «Вечерний Ургант» и ответил на вопросы ведущего, Ивана Урганта.

О чемпионате России

– Чемпионат России не на десерт, а провести там хорошие гонки и посоревноваться с ребятами, которые целенаправленно готовились. Для них это означает помериться силами с лучшими лыжниками, попробовать обыграть их.

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О норвежцах

– Мне приятнее, когда норвежцы за мной гонятся, а в лучшем случае, от меня отстают. Это нравится. Поговорить на трассе – такое бывает, но я не практикую, потому что силы нужны. Бывают моменты, когда это приходится делать.

Об инциденте с финном

– Когда я подъезжал и хотел его по-лыжному затормозить, как это бывает, у меня крепление отлетело, и я очень сильно в него влетел. Начался скандал, и новости пошли очень серьезные. Он заставил меня на него позлиться, но это только до финишной прямой.

О приглашении Клебо на свадьбу

– Пригласил Йоханнеса, это было, кажется, перед началом чемпионата мира. Нет, я отдал ему приглашение на награждении скиатлона и командного спринта. Он мне дал ответ по почте – прислал, что он не сможет, потому что участвует в шоу, подписал контракт.

– Пригласили, чтобы подсыпать что-нибудь?

– Нет, этот номер не прокатит, ха-ха.

Также ведущие предложили Большунову забавный конкурс – размотать на скорость два рулона туалетной бумаги, имитируя классический ход. Александр выиграл у Урганта и Дмитрия Хрусталева.

Большунов в сезоне-2020/21 впервые выиграл чемпионат мира и второй раз подряд взял «БХГ».

Кроме золота, он взял на ЧМ два серебра и бронзу.

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