Президент ФЛГР Елена Вяльбе огласила медальный план сборной России по лыжным гонкам на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай): одно золото, одна-две серебряные медали и одна-две бронзовые.

«После Олимпиады каждая федерация сдает в министерство спорта целевую комплексную программу (ЦКП). На основании этой ЦКП нам выделяются деньги на все эти четыре года. Это такой один большой документ, в котором ты пишешь, что необходимо, чтобы получился результат. Как я это называю, свои хотелки. Там написано, что мы собираемся делать, где ездить, что нам необходимо. И там, безусловно, есть ежегодный медальный план. Сразу на четыре года. Сейчас ЦКП до 2022 года есть и у нас, и в министерстве спорта. Там написано то же самое, что было на этом чемпионате мира. То есть одна золотая, одна-две серебряные, одна-две бронзовые медали.

Я имела глупость перед Олимпиадой в Сочи говорить о том, что мы можем выиграть гораздо больше, чем в итоге выиграли. Мы на тех Играх остались с одной золотой медалью. Где-то досадное падение, где-то на финише не разобрались. Ну и для того, чтобы потом не было стыдно, думаю, будет достаточно писать то, что мы вписали. Все нормально», – цитирует Вяльбе «Р-Спорт»

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