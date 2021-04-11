Чемпион мира Александр Большунов заявил, что устал от внимания прессы.

«Мне надоели журналисты. Когда мне кто-то пишет, я уже не отвечаю. А когда мы встречаемся, я хочу побыстрее закончить интервью и пойти тренироваться.

Конечно, в такой популярности есть и плюсы. Но мне, если честно, это не нравится, отнимает много сил.

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Сейчас отдыхаю. И для меня отдых – это спокойные тренировки в обычном режиме. А когда постоянные интервью, и если еще есть перелеты, то мне это дается очень сложно. И мой организм больше устает от интервью и от перелетов. А все-таки отдых – это немного спокойно покататься, когда все идет по плану», – сказал Большунов в эфире канала Да, реклама – это хорошо, но все-таки лыжные гонки у меня в приоритете. На первом месте результат.Сейчас отдыхаю. И для меня отдых – это спокойные тренировки в обычном режиме. А когда постоянные интервью, и если еще есть перелеты, то мне это дается очень сложно. И мой организм больше устает от интервью и от перелетов. А все-таки отдых – это немного спокойно покататься, когда все идет по плану», – сказал Большунов в эфире канала «Югра»

На чемпионате России в Тюмени Большунов победил в каждой гонке, в которой участвовал. Спортсмен выиграл индивидуальный и командный спринты, скиатлон и эстафету.

В нынешнем сезоне россиянин второй раз подряд занял первое место в общем зачете Кубка мира. Кроме того, Большунов завоевал золотую медаль, два серебра и одну бронзу на первенстве планеты.

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