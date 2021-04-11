Опубликовано 11/04/2021 в 14:46 GMT | Обновлено 11/04/2021 в 14:46 GMT

Финский лыжник Йони Мяки рассказал, какие сообщения присылали ему болельщики из России после инцидента с Александром Большуновым на финише эстафетной гонки.

«Я старался как мог сосредоточиться на спорте, но это было нелегко. Тогда я получил множество сообщений и различных комментариев от россиян. Та ситуация была для меня совершенно новой. Сообщения приходили буквально отовсюду. При этом я получил также несколько комментариев со словами поддержки, но по большей части все они сводились к иному. Это было некрасиво и к спорту никакого отношения не имело, но иногда такое случается», – приводит слова Мяки Ilta-Sanomat

В Лахти Мяки подрезал Большунова, а российский лыжник отмахнулся и ударил финна палкой. После финиша Александр врезался в финских лыжников.

После гонки российскую сборную дисквалифицировали.

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