48-летний норвежский лыжник Андрес Окланд установил новый мировой рекорд по пройденным километрам на лыжах. Его достижение – 700 километров и 500 метров почти за 41 час.

В субботу утром Окланд отправился в гонку с Йоаром Теле и Сименом Остенсеном. Андрес остановился только поздно вечером в воскресенье, когда проехал нужное расстояние.

Окланд рассказал VG , что за первые 24 часа они проехали около 420 км. Потом стало тяжелее, отчасти из-за сильного снегопада. А последние десять километров ему дались особенно тяжело.

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В прошлом году Окланд прошел со своим братом Йоргеном Окландом и Теле 516 километров чуть менее чем за 32 часа. Но этот рекорд всего через несколько дней был побит Хенриком Солли, который преодолел 528 километров за 32 часа.

Теперь достижение вернулось к Окланду. Симен Остенсен (36 лет) сдался после прохождения 550 километров, Йоар Теле (27 лет) продержался 610 километров.

Окланд – олимпийский чемпион 2002 года в составе эстафетной сборной Норвегии.

В 2003 году он стал чемпионом мира.

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