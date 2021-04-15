48-летний норвежский лыжник Андерс Окланд – олимпийский чемпион 2002 года и чемпион мира-2003 – преодолел 700 километров 500 метров за 41 час и обновил мировой рекорд. Это чуть меньше, чем из Москвы до Санкт-Петербурга по автомагистрали, и больше, чем из Стокгольма до Копенгагена.

Почти все без исключения спортсмены – по-хорошему сумасшедшие люди: особенно лыжники, чей вид спорта стереотипно, но совершенно оправданно считается лошадиным в плане тренировочных объемов. Окланд выиграл ЧМ и ОИ, потом плотно занялся марафонами, коллекционируя победы в серии Ski Classics. И даже в 48 лет он остается действующим лыжником, хотя младший брат Йорген уже сосредоточился на административной работе в марафонской команде.

Ультрадлинные заезды на лыжах были всегда, но набрали популярность в начале пандемии весной 2020-го: гонки отменили, собираться в большие группы запретили, и лыжники освоили прогулки в одиночку или маленькими компаниями. Братья Окланды с Йоаром Тьеле преодолели 516 километров, но через пару дней их старания нивелировал Хенрик Солли, прошедший на 12 километров больше. В России тоже отчасти подхватили норвежское ноу-хау: Глеб Ретивых ограничился соткой, Александр Большунов пробежал без остановки 134 километра.

Лыжные гонки 48-летний норвежец прошел 700 км на лыжах без остановок. Это рекорд 12/04/2021 В 09:40

Весной 2021-го Андерс Окланд с напарниками Тьеле и Сименом Остенсеном снова вышел на покорение рекорда. 36-летний Остенсен сошел после 550 километров, 27-летний Тьеле продержался 610 километров, а неудержимый ветеран продолжал трудную гонку. Важно отметить, что он не лупил весь 41 час совсем без остановок – это невозможно физически. Необходимы перерывы на питание, удовлетворение физиологических потребностей и смену лыж. Такое мероприятие – серьезная встряска для организма, поэтому лыжники находятся под наблюдением помощников, а не едут совершенно одни по ночному заснеженному лесу, какой бы романтичной или, наоборот, криповой не казалась эта картина. В том числе они останавливались для небольших передышек.

За первые сутки троица проехала около 420 километров. Потом из-за сильного снегопада стало сложнее, и последние километры Окланд доезжал на морально-волевых.

«Я устал, но это было занятно, – поделился впечатлениями Андерс. – Из-за метели казалось, что я стою на месте. Запястья и плечи в эти дни, вероятно, будут чувствовать себя не очень хорошо, поэтому в течение нескольких дней необходимо отдыхать».

В тот же день норвежцы установили еще один рекорд – Эйрик Асдёль ограничил временной промежуток сутками и поставил цель пройти как можно больше за 24 часа. Он преодолел 472 километра, на четыре улучшив достижение финна Ханса Мяэнпяя трехлетней давности.

Все это звучит невероятно круто, но у болельщика с дивана, который привык к просмотру гонок на 15 километров и редких полтинников, не может не возникнуть логичный вопрос. Зачем все это нужно и как вообще такое возможно технически и физически?

Андерс Окланд в 2013 году Фото: Imago

31 марта 2016 года на суточный челлендж замахнулся российский лыжник-любитель из Петрозаводска Денис Кабанен: вместе с финном Теему Виртаненом и шведом Эриком Викстрёмом они планировали побить существовавший на тот момент рекорд. Местом проведения ивента выбрали шведский Володален и 420-километровый круг с освещением. Денис тогда остановился после 300 километров и 16 часов гонки, Теему – после 380 и 20, а Эрик проехал все 24 часа и преодолел 438 километров. На тот момент это стало рекордом, но в книгу Гиннесса его не занесли – нужна была постоянная видеофиксация.

Денис поделился с Eurosport.ru путевыми записями всех трех команд и подробным отчетом, который написал через три месяца после гонки. На сводках с указанием времени наглядно видно, когда проводились смены лыж, а когда спортсмены отдыхали. Передышки были короткими – не более двух минут. А вот выдержки из отчета – прочитай и удивись. Это совершенно не то, что делают лыжники на Кубке мира.

«Мы договорились о совместной работе, сменах каждые два круга. Получалось, что каждый тащил группу примерно 2,5 минуты и потом пять минут мог отдыхать за спинами. Первые часы на сменах я чувствовал себя великолепно. Эрику дали откровенно плохие лыжи, и он терпел на них час, заметно сбавляя на своих сменах. В дальнейшем у него таких проблем не возникало.

…

Мы отсчитывали километры: на 42 и 50 – марафон, 70 – Марчалонга, 90 – Васалоппет. После четвертого часа, когда мы решили поехать противоходом по кругу, оказалось, что в этом направлении ветер с гор заметно больше тормозил нас, чем до этого. В это время температура воздуха перешагнула нулевую отметку и стало откровенно тяжело поддерживать выбранный темп.

…

К экватору гонки мы преодолели примерно 235 километров, и стало понятно, что рекорд в 434 километра будет кому-то из нас под силу. Никто не был на голову сильнее, чтобы влегкую округлять соперников: важно сохранять скорость и брать друг друга измором. Поэтому никто останавливаться на длительный пит-стоп не решился.

…

Нас подбадривали все без исключения профессиональные команды, что было особенно приятно. Юстина Ковальчик за 31 марта успела сделать три тренировки – беговую зарядку и два лыжных заезда, а ее тренер более трех часов наблюдал за нами вместе с их собакой».

Но что толкает лыжников на такие странные для обычного человека поступки? Денис Кабанен попробовал объяснить и в разговоре с Eurosport.ru назвал ультрадлинные гонки типично скандинавскими челленджами.

«Тема с такими суточными челленджами, когда не просто проехать из точки в точку, посмотреть виды, а на время, жестко, без отдыха и каких-то мягких условий – это очень скандинавская тема для тех людей, которые живут в единстве с суровой северной природой. Для них это характерная черта – найти себе такой челлендж, будь то бег, триатлон или велосипедные старты на несколько суток.

Для меня это был не первый скандинавский челлендж – в 2011 году я участвовал в веломногодневке. Мы 70 часов ехали по тундре в самой северной провинции Норвегии и заняли второе место. Из 12 команд финишировало только шесть. Победителями были не какие-то туристы, а биатлонист, чемпион мира по юниорам, и лыжник, который был пятым на Кубке мира. Для норвежцев это стиль жизни. Для них нормально проверять свой организм на что-то экстремальное, сложное. Неудивительно, что именно профессионалы берут на себя такие челленджи».

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