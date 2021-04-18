Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов согласился с мнением обладателя «БХГ» Александра Большунова о необходимости тредбана – специального тренажера для тренировок.

– Сейчас у всех на слуху тредбан, который слишком восторженные и наивные болельщики считают некоей волшебной машиной, способной творить чудеса даже с самыми сильными и опытными лыжниками. На ваш взгляд, действительно ли жизненно необходимо для сборной это приобретение? Это действительно чудо-машина, которая способна приносить медали?

– Если ты хочешь расти как спортсмен, то конечно, полезно иметь такой тредбан. Но важно, что ты будешь привязан к тому месту, где он будет находиться, как к дому. Надо будет туда возвращаться. Было бы классно, если бы его поставили на какой-то крутой тренировочной базе. В Тюмени или Ханты-Мансийске. Если бы тредбан поставили, например, в Тюмени, и мы бы проходили на нем функциональное тестирование, наподобие того, что мы проходили в Оберхофе, то это было бы здорово.

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– Но в общем и целом без него жить, тренироваться и побеждать можно?

– Можно, но если серьезно бороться за результат, то тредбан необходим. В Германии мы проходили тестирование на тредбане, там было много зеркал, всё снималось на камеру. После такого тестирования действительно можно какие-то важные выводы сделать. Так что для тренеров и спортсменов это классная вещь, – сказал Устюгов в интервью «Р-Спорту»

29-летний лыжник почти полностью пропустил сезон-2020/21: сперва он восстанавливася от коронавируса, а затем получил травму.

Большунов выиграл четыре медали ЧМ-2021, включая золото, и общий зачет Кубка мира.

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