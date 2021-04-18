Опубликовано 18/04/2021 в 11:21 GMT | Обновлено 18/04/2021 в 11:31 GMT

Лыжник-любитель погиб во время 30-километровой гонки на Камчатке, которая проводилась до основного Авачинского марафона длиной в 60 километов.

56-летний мужчина из Краснодара вылетел с трассы на одном из поворотов и врезался в дерево. О смерти сообщило местное издание «Камчатка сегодня» , подробной информации пока нет. Журналистам не удалось получить комментарии у представителей СКР и полиции.

Видео вылета с трассы, ставшего смертельным, можно посмотреть здесь

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