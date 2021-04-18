Лыжник-любитель погиб во время 30-километровой гонки на Камчатке, которая проводилась до основного Авачинского марафона длиной в 60 километов.
56-летний мужчина из Краснодара вылетел с трассы на одном из поворотов и врезался в дерево. О смерти сообщило местное издание «Камчатка сегодня», подробной информации пока нет. Журналистам не удалось получить комментарии у представителей СКР и полиции.
Видео вылета с трассы, ставшего смертельным, можно посмотреть здесь.
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- Гонки прошли на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.
- 60-километровый марафон выиграли Константин Главатских и биатлонистка Ирина Казакевич.
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