18 апреля на Авачинском марафоне произошла трагедия – один из лыжников погиб во время прохождения 30-километровой дистанции. Телеграм-канал Baza опубликовал видео, которое разошлось по медиа и соцсетям – на нем спортсмен вылетает с трассы и врезается в дерево.

Ролик оказался наполовину фейковым: запечатленное на нем действительно произошло на Камчатке в данной гонке, но скончался другой участник. «Как сообщил главный судья соревнований, видео, распространяемое в социальных сетях, не запечатлело трагический момент», – сообщается в заявлении на сайте правительства Камчатского края.

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С Eurosport.ru связался очевидец трагедии. Михаил Причинин – лыжник-любитель со стажем, который находился возле трассы марафона. По его словам, смерть спортсмена наступила из-за оторвавшегося тромба.

«Я стоял именно в этом месте в это время. Нас было четыре человека: мой внук, мой хороший знакомый Мулькев Александр и еще одна женщина – не знаю ее имени. Упал он недалеко от нас, на середине трассы. Подбежали к нему, сняли лыжи, отнесли на обочину. Александр – профессиональный спасатель, он пытался ему помочь, но это было невозможно, если оторвался тромб.

Потом приехали еще ребята, делали все возможное и надеялись на лучшее. Дерева не было, никто в это время ничего не снимал. Нужно было спасать человека, а не заниматься съемками. На видео идут лидеры, а он шел после них минимум минут через 40-50», – рассказал очевидец.

Гонки прошли на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.

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