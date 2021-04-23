Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что у него возникли проблемы с доставкой в Россию тредбана – тренажера для тренировок.
«Я занимаюсь получением своего тредбана. А тредбан, который заказывал Олимпийский комитет России – у меня нет информации, когда он придет. Говорили, что в апреле, но апрель уже заканчивается. Я занимаюсь своим. Пока переговоры по доставке, как доставить его. Возникли проблемы, потому что большая сумма за растаможку выходит, чуть ли не полцены тредбана», – цитирует Большунова «Р-Спорт».
«Помещение для тредбана есть в Подмосковье. Так удобно, не нужно тратить большое количество времени. До дому мне шесть-семь часов нужно добираться на машине. Пока доедешь, пора обратно поворачивать, а тут удобно», – добавил 24-летний лыжник для ТАСС.
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- Большунов в сезоне-2020/21 выиграл четыре медали ЧМ-2021, включая золото, и общий зачет Кубка мира.
- Тредбан выглядит как беговая дорожка для лыжероллеров.
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