Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов женился на своей возлюбленной Анне Жеребятьевой, которая также выступала за сборную России.

Анна выложила совместное селфи со свидетельством о браке, который был заключен в Москве в Мещанском отделе ЗАГС. «Мистер и миссис», – подписала фото Жеребятьева.

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Большунов в сезоне-2020/21 выиграл четыре медали ЧМ-2021, включая золото, и общий зачет Кубка мира.

Жеребятьева – чемпионка мира среди юниоров в эстафете 2017 года. После завершения сезона-2020/21 объявила о завершении спортивной карьеры из-за проблем со здоровьем.

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