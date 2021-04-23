Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов женился на своей возлюбленной Анне Жеребятьевой, которая также выступала за сборную России.
Анна выложила совместное селфи со свидетельством о браке, который был заключен в Москве в Мещанском отделе ЗАГС. «Мистер и миссис», – подписала фото Жеребятьева.
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- Большунов в сезоне-2020/21 выиграл четыре медали ЧМ-2021, включая золото, и общий зачет Кубка мира.
- Жеребятьева – чемпионка мира среди юниоров в эстафете 2017 года. После завершения сезона-2020/21 объявила о завершении спортивной карьеры из-за проблем со здоровьем.
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