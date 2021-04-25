Российские лыжники Александр Большунов и Анна Жеребятьева после официальной церемонии в ЗАГСе отпраздновали свадьбу в кругу семьи и друзей.

В соцсетях появилось видео первого танца молодоженов – его выложила двукратная чемпионка России 2021 года Екатерина Смирнова, вошедшая в состав национальной команды на централизованную подготовку к олимйпискому сезону-2021/22.

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А также несколько фото от самого главного гостя – президента ФЛГР Елены Валерьевны Вяльбе.

Большунов в сезоне-2020/21 выиграл четыре медали ЧМ-2021, включая золото, и общий зачет Кубка мира.

Жеребятьева – чемпионка мира среди юниоров в эстафете 2017 года. После завершения сезона-2020/21 объявила о завершении спортивной карьеры из-за проблем со здоровьем.

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