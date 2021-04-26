Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, что получает много хейтерских сообщений в соцсетях от болельщиков из России.

«Русские называли меня астматиком и педофилом. В основном, пишут про астму и мошенничество. После чемпионата мира было много негатива. Некоторые русские считают, что гонки куплены королем Харальдом. В России много разных фанатов, и они патриоты. Как я понял, мне не желают ничего хорошего.

Этой зимой было много сообщений. Все началось после Лахти. Я поступил глупо, сказав, что мы нассали на Россию. Не знаю, как это перевели на русский, но что бы было, если бы русский сказал, что помочился на норвежцев? Так что это было не очень умно. Тогда на меня и полилось. Но сообщения вызывают у меня только смех. Нет проблем с хейтерами», – цитирует 29-летнего Иверсена Dagbladet

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На ЧМ-2021 Иверсен выиграл золото марафона, воспользовавшись заминкой Александра Большунова и Йоханнеса Клебо на финишной прямой.

На финише эстафеты этапа Кубка мира в Лахти Большунов неспортивно повел себя с финном Йони Мяки, и Иверсен прокомментировал инцидент.

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