В интернете опубликован бюджет Федерации лыжных гонок России и Ассоциации лыжных гонок Норвегии.

Сборная России располагает 50 миллионами рублей. В сумму не включены дотации Министерства спорта и олимпийского комитета, который оплачивает работу иностранных тренеров и специалистов.

Бюджет Ассоциации лыжных гонок Норвегии – 838,8 миллиона рублей. Но только 270,5 из них тратят на подготовку трех элитных национальных команд, в которые входят 22 лыжника, тренерский штаб и сервисмены. Данные приведены норвежским изданием VG

Лыжные гонки Иверсен: «Русские называли меня педофилом и астматиком» 6 ЧАСОВ НАЗАД

На ЧМ-2021 Норвегия завоевала 9 золотых медалей из 12, Россия добыла только одну победу усилиями Александра Большунова.

Также Большунов выиграл общий зачет Кубка мира. У женщин Кубок мира взяла американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки Нежный свадебный танец Большунова и Жеребятьевой ВЧЕРА В 07:37