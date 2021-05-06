Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе собралась баллотироваться в Госдуму: конечно же, от «Единой России» и почему-то в Ивановской области, с которой вообще никак не связана. В том же округе избирается бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова, а праймериз пройдут с 24 по 30 мая. Итоги станут известны 1 июня.

«Елена Вяльбе сейчас дополнительно проводит большую общественную работу, входит в состав Комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта, занимается вопросами поддержки и развития детского спорта, пропаганды здорового образа жизни. Свои силы и огромный потенциал чемпионка решила попробовать в большой политике. На предварительном голосовании «Единой России» Елена Вяльбе будет избираться по партийному списку», – говорится на сайте регионального отделения партии

Казалось бы, мы давно привыкли к погружениям бывших спортсменов в политику. Не исключение – зимники: главное лицо русских лыж до поколения Большунова и Устюгова, Александр Легков, заседает от «Единой России» в Мособлдуме. Его биатлонный коллега Антон Шипулин сразу после завершения карьеры прошел в Госдуму на довыборах от Свердловской области.

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Александр Легков Фото: Getty Images

В случае с Вяльбе ее победа на выборах и попадание в Госдуму может обернуться катастрофой для российских лыж. Пока действительны двухлетние санкции ВАДА, подтвержденные Спортивным Арбитражным судом, представители российских властей, включая депутатов Госдумы, не имеют права занимать должности в спортивных федерациях. По этой причине ВФЛА покинул очередной президент – Петр Иванов не мог совмещать работу в легкой атлетике и пост заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. Если Вяльбе изберут в Госдуму, ей придется оставить ФЛГР и Ассоциацию лыжных видов спорта России.

«Сейчас же принято решение, что депутаты и чиновники не имеют право возглавлять спортивные федерации. Если Вяльбе выберут, ей придется уйти с поста президента федерации. ВАДА приняло решение, что госчиновники не имеют право возглавлять общественные организации. В том числе спортивные федерации. Многие, кто был в их руководстве, сразу вышли. Вяльбе официально является президентом федерации. Она неофициально будет депутатом Госдумы? Совмещать не получится», – разъяснил бывший президент СБР Владимир Драчев.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе, Россия Фото: Getty Images

Уход Вяльбе перед олимпийским сезоном – недопустимое условие для российских лыж. Да, она не пишет тренировочные графики и не планирует график предсезонных сборов, в ее работе есть огрехи и нарекания, но это и есть ключевое свидетельство прогресса ФЛГР как организации. Елена Валерьевна – координатор и важнейшее связующее звено между тренировочными группами, старшими тренерами и спортсменами из разных мини-команд. Если убрать ее из этой системы, система рухнет: в 2018-м Вяльбе была переизбрана на пост главы ФЛГР за отсутствием других кандидатов. За олимпийский цикл их не появилось – все находятся на своих местах. Лыжная федерация – машина, изменения в которой все испортят.

Чиновникам (представителям правительства РФ, администрации президента и самому главе государства, членам Совета федерации и Госдумы, руководителям федеральных агентств и ведомств) также нельзя посещать чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. Но здесь есть лазейка: чиновник может быть заявлен на турнир как участник команды. Вяльбе – главный тренер сборной России, да и ее отсутствие на ключевом турнире нельзя назвать ощутимой проблемой. В Пхёнчхане Елена Валерьевна находилась на трибунах, не получив аккредитацию, и команда отлично выступила.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев уверен, что у Вяльбе получится совмещение – и это говорит о непонимании вопроса, что, впрочем, не так и удивительно.

Александр Большунов и Денис Спицов, Пхёнчхан-2018 Фото: Getty Images

«Не думаю, что Вяльбе покинет пост главы ФЛГР. Наоборот, федерация только усилится. Много федераций имеет руководителей-депутатов и это дает дополнительный ресурс. Не сложно ли будет совмещать? С тренерской работой не удастся. А руководить Федерацией и быть депутатом – вполне. У нее столько энергии, что она молодым фору даст. Она спортсмен и до сих пор на дистанции. Она нас еще будет строить и гонять. Сил хватит еще на десяток таких как мы», – заявил Свищев.

Депутат абсолютно прав по поводу энергии и деловитости Елены Валерьевны, но ее решение баллотироваться в Госдуму перед Олимпиадой выглядит максимально странным. Разве что, в теории она может пройти в Госдуму на волне популярности лыж и затем отдать мандат другому единороссу.

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