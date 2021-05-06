Норвежская лыжница Тереза Йохауг попытается выполнить квалификационный норматив на летние Олимпийские игры 2021 года в беге на 10 тысяч метров.

«Появилась единственная возможность пробежать 10 тысяч метров в этом году, и Тереза решила попробовать. Выполнить норматив – цель, к которой она стремится. Выступит ли она на Играх, если квалифицируется? Пока мы думали об этом не так много», – цитирует менеджера Йохауг Йорна Эрнста NRK

Квалификационный забег состоится 8 мая в Осло (Норвегия).

В 2019-м 14-кратная чемпионка мира по лыжам выиграла на данной дистанции чемпионат Норвегии с рекордом турнира и отобралась на чемпионат Европы-2020, но его отменили из-за коронавируса.

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