Американская лыжница Джессика Диггинс рассказала о лечении ссадины на ягодице. Спортсменка получила повреждение на тренировке.

«Обновление по моей заднице. Конечно, я могла быть более деликатной, но кого это волнует, когда моя тупая авария стала популярной в новостях многих стран? Мне по-прежнему больно принимать душ, но ссадина заживает. Главное, несмотря на повреждение, я продолжаю тренироваться. Борьба с травмами – это медленный, а иногда болезненный процесс. Но терпение – часть спорта», – написала Диггинс в инстаграме.

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Джессика Диггинс – олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте.

Она выиграла общий зачет Кубка мира сезона-2020/21.

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