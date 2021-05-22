Американская лыжница Джессика Диггинс рассказала о лечении ссадины на ягодице. Спортсменка получила повреждение на тренировке.
«Обновление по моей заднице. Конечно, я могла быть более деликатной, но кого это волнует, когда моя тупая авария стала популярной в новостях многих стран? Мне по-прежнему больно принимать душ, но ссадина заживает. Главное, несмотря на повреждение, я продолжаю тренироваться. Борьба с травмами – это медленный, а иногда болезненный процесс. Но терпение – часть спорта», – написала Диггинс в инстаграме.
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- Джессика Диггинс – олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте.
- Она выиграла общий зачет Кубка мира сезона-2020/21.
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