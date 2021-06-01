Согласно предварительным данным, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе победила в праймериз «Единой России» в Ивановской области.
Как сообщает НТВ со ссылкой на региональное отделении партии, бывшая лыжница стала лидером голосования по списку. Соперница Вяльбе, певица и бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова, достаточно серьезно отстала от других участников. Официальные данные о результатах голосования пока не опубликованы.
- Вяльбе – трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира.
- Экс-спортсменка возглавляет ФЛГР с 2010 года.
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