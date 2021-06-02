Жена Александра Большунова Анна Жеребятьева вошла в список специалистов, которые будут работать со сборной России по лыжным гонкам в новом сезоне.
Должность супруги Большунова – специалист спортивной сборной команды РФ, основное место работы – Федерация лыжных гонок России, сообщается на сайте Министерства спорта России. Не уточняется, чем именно будет заниматься Анна в национальной команде.
- Анна Жеребятьева – чемпионка мира среди юниоров 2017 года в эстафете, победительница молодежного чемпионата мира 2019 года в масс-старте.
- Девушка объявила о завершении спортивной карьеры в марте 2021 года из-за проблем со здоровьем.
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