Жена Александра Большунова Анна Жеребятьева вошла в список специалистов, которые будут работать со сборной России по лыжным гонкам в новом сезоне.

Должность супруги Большунова – специалист спортивной сборной команды РФ, основное место работы – Федерация лыжных гонок России, сообщается на сайте Министерства спорта России . Не уточняется, чем именно будет заниматься Анна в национальной команде.

Анна Жеребятьева – чемпионка мира среди юниоров 2017 года в эстафете, победительница молодежного чемпионата мира 2019 года в масс-старте.

Девушка объявила о завершении спортивной карьеры в марте 2021 года из-за проблем со здоровьем.

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