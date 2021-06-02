Международная федерация лыжных видов спорта объявила, что в новом сезоне не станет вводить запрет на фторсодержащие мази для лыж. Решение обосновано неготовностью устройства для обнаружения следов фтора на лыжах.

«Полное внедрение флюоринового трекера, который мгновенно обнаружит присутствие фторсодержащего воска на лыжах, будет отложено до конца сезона-2021/22. В следующем сезоне устройство пройдет дальнейшие испытания в реальных условиях эксплуатации в течение сезона соревнований без штрафных санкций. К сожалению, процесс внедрения не удалось протестировать в прошлом сезоне из-за ситуации с пандемией. Отчеты о дальнейших шагах в развитии будут подготовлены для Совета осенью 2021 года», – сообщается на официальном сайте

1 июня международный союз биатлонистов объявил о введении запрета на применение некоторых продуктов, в составе которых имеются парафины, содержащие фтор. Запрет вступит в силу с сезона-2021/2022.

О запрете на фторосодержащие мази для лыж жестко высказывался сервисмен сборной Норвегии по биатлону Тобас Даль Фенре – по его мнению вводить запрет пока рано.

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